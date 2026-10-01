Jóvenes de Conalep SLRC participan en reforestación del Delta del Río Colorado

Estudiantes plantaron especies nativas en el Ejido Janitzio como parte de una jornada de conservación organizada por Pronatura Noroeste

San Luis Río Colorado, Sonora.— Estudiantes del plantel San Luis Río Colorado del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep Sonora) participaron en una jornada de reforestación en el Ejido Janitzio, en el Delta del Río Colorado, donde plantaron especies nativas para contribuir a la recuperación del hábitat y la conservación de los recursos naturales de la región.

La actividad fue organizada por Pronatura Noroeste y contó con la participación de jóvenes del plantel, quienes se sumaron a las labores de conservación en una zona que forma parte de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Durante la jornada, los estudiantes participaron en la plantación de especies nativas con el objetivo de favorecer la recuperación de la vegetación y de los espacios que funcionan como hábitat para la flora y fauna de esta región, ubicada entre Baja California y Sonora.

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La directora general de Conalep Sonora, Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, destacó que este tipo de actividades permiten fortalecer la conciencia ambiental entre los estudiantes y promover su participación directa en el cuidado de los espacios naturales.

La institución señaló que continuará impulsando actividades encaminadas a formar jóvenes comprometidos con su comunidad y con la conservación del entorno.