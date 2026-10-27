Sentencian a cinco años de prisión a hombre por vender metanfetamina y mariguana en Los Algodones

Un hombre fue sentenciado a cinco años de prisión por posesión de metanfetamina y mariguana con fines de comercio, luego de ser detenido en el poblado Los Algodones, al norte de Mexicali, informó la Fiscalía General de la República (FGR). l Foto Cortesía

La FGR informó que Juan “N” también deberá pagar una multa de 10 mil 857 pesos; fue detenido en julio de 2024 con casi un kilo de marihuana y 139.6 gramos de metanfetamina.

MEXICALI, Baja California.- Un hombre fue sentenciado a cinco años de prisión por posesión de metanfetamina y mariguana con fines de comercio, luego de ser detenido en el poblado Los Algodones, al norte de Mexicali, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía Federal en Baja California señaló que la sentencia contra Juan “N” también contempla una multa de 10 mil 857 pesos, además de la suspensión de sus derechos políticos y electorales.

De acuerdo con la investigación, la detención ocurrió el 12 de julio de 2024, durante un recorrido de vigilancia de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en el fraccionamiento Santa Fe, en Los Algodones.

Durante la intervención, los agentes localizaron una mochila negra colgada del manubrio de una motocicleta. En su interior encontraron 139.6 gramos de clorhidrato de metanfetamina y 973.8 gramos de mariguana.

El Ministerio Público Federal integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, que vinculó a proceso al imputado e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Le niegan beneficios penales

La FGR informó que el 22 de octubre, durante la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial impuso a Juan “N” la pena de cinco años de prisión y la multa correspondiente.

Además, determinó suspender sus derechos políticos y electorales y negó los beneficios contemplados en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal.