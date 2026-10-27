Investigan a “El Isra”, presunto segundo al mando de “Los Rusos” por secuestro y desaparición de personas

Las investigaciones por el secuestro de dos personas y la desaparición de una tercera en Sonora están relacionadas con Israel Leonardo y/o Israel Leonel “N”, alias “Isra” l Foto cortesía

Dos personas fueron rescatadas con vida en Sonora en agosto, mientras que una tercera continúa desaparecida; el caso llevó a las autoridades hasta un restaurante del Centro Cívico de Mexicali.

Mexicali,B.C.-Las investigaciones por el secuestro de dos personas y la desaparición de una tercera en Sonora están relacionadas con Israel Leonardo y/o Israel Leonel “N”, alias “Isra”, de 42 años, a quien las autoridades identifican como presunto segundo al mando del grupo delictivo “Los Rusos”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el caso involucra a Mirna Janeth “N”, de 48 años, y Enghels Aralph “N”, de 30, este último cantante de corridos “tumbados”, quienes fueron rescatados con vida el 7 de agosto de 2026 por elementos de la Guardia Nacional en el ejido Independencia, perteneciente a Luis B. Sánchez, Sonora.

Las indagatorias también están relacionadas con la desaparición de Jared Ghiosckary “N”, quien hasta el momento continúa sin ser localizado, según la información difundida por la fiscalía sonorense.

El caso está relacionado con secuestro agravado y desaparición

La orden de aprehensión contra Israel “N” fue cumplimentada el 25 de octubre en un restaurante ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en el Centro Cívico de Mexicali, durante un operativo interinstitucional.

En la acción participaron la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.

La orden judicial corresponde a su probable participación en hechos relacionados con los delitos de secuestro agravado y desaparición de personas cometida por particulares.

Tras su detención, el imputado fue trasladado por vía aérea a Hermosillo, Sonora, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y fue internado en el Centro de Reinserción Social número 1.

La FGJES señaló que las investigaciones forman parte de la coordinación entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia para esclarecer delitos de alto impacto.

La probable participación atribuida al imputado deberá determinarse conforme al proceso judicial correspondiente.