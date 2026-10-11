Suspenderá Ayuntamiento de Mexicali actividades administrativas este lunes 12 de octubre

La recolección de basura operará con normalidad y habrá atención para el pago del predial y trámites funerarios l Foto: Cortesía

La recolección de basura operará con normalidad y habrá atención para el pago del predial y trámites funerarios.

Mexicali,B.C.-El Ayuntamiento de Mexicali suspenderá actividades administrativas este lunes 12 de octubre por ser día inhábil, aunque mantendrá algunos servicios para la ciudadanía, como la recolección de basura, la atención de emergencias y guardias para trámites específicos.

De acuerdo con la información municipal, la suspensión se realizará en conmemoración del Descubrimiento de América y el Día de la Raza, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.

La recolección de basura se realizará de manera habitual en todas las rutas y horarios de la ciudad, mientras que las direcciones de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil mantendrán sus operativos y atención de emergencias las 24 horas.

En el caso del Registro Civil, ubicado en el Teatro Lux, se contará con guardias para atender trámites funerarios.

Por su parte, las oficinas de Recaudación de Rentas, en el Palacio Municipal, brindarán atención únicamente para el pago del impuesto predial, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

El resto de las dependencias municipales reanudará la atención al público el martes 13 de octubre, en sus horarios habituales.