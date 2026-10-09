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Abrirán oficinas de Recaudación de Rentas el lunes 12 de octubre en Baja California

Las oficinas atenderán de 8:00 a 15:00 horas; el sábado permanecerán cerradas y el refrendo de la tarjeta de circulación puede pagarse por internet.

Abrirán oficinas de Recaudación de Rentas el lunes 12 de octubre en Baja California

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Por Said Morones  

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Mexicali,B.C.- Las oficinas de Recaudación de Rentas de Baja California abrirán el próximo lunes 12 de octubre, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, mientras que el sábado 10 permanecerán cerradas.

El Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC) informó que las personas que necesiten pagar el refrendo de la tarjeta de circulación pueden realizar el trámite en línea, sin necesidad de acudir a las oficinas.

El pago se puede hacer a través del portal oficial del Gobierno del Estado, en www.bajacalifornia.gob.mx.

Para quienes tienen adeudos en el pago de la tarjeta de circulación, el SAT BC indicó que pueden consultar en el mismo sitio los beneficios de los decretos vigentes y revisar el monto que deben cubrir.

En caso de dudas sobre el trámite, los usuarios pueden solicitar orientación mediante WhatsApp al número 686 900 90 91.

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