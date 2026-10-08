Gobierno de Baja California suspenderá atención en oficinas este lunes 12 de octubre

Las oficinas estatales permanecerán cerradas el lunes y reanudarán la atención presencial el martes 13 de octubre.

Mexicali,B.C.- Si tienes un trámite pendiente en alguna oficina del Gobierno de Baja California, toma en cuenta que el lunes 12 de octubre no habrá atención presencial, por lo que los servicios se reanudarán de manera regular el martes 13.

La suspensión de labores corresponde a un día de descanso contemplado en las condiciones generales de trabajo y en la legislación aplicable a los trabajadores del Gobierno estatal.

El Oficial Mayor, David Cervantes Aguilar, señaló que durante el día inhábil la población podrá realizar algunos trámites a través del portal oficial del Gobierno de Baja California y, en los servicios disponibles, programar citas para atención personalizada.

Sin embargo, las dependencias y entidades paraestatales encargadas de servicios esenciales mantendrán personal de guardia para atender emergencias. Entre ellas se encuentran las áreas de salud, seguridad pública y protección civil.

La atención presencial y las actividades habituales en las oficinas estatales se reanudarán el martes 13 de octubre.