Muere hombre tras caer camioneta a un canal en Mexicali

El incidente se reportó a las 18:50 horas del domingo a través de la línea de emergencias 911, de acuerdo con el registro del C5 en la colonia Pacífico. Foto: Ilustrativa

El accidente se reportó la tarde del domingo en la colonia Pacífico; bomberos realizaron maniobras de reanimación, pero el hombre no presentó signos vitales.

Mexicali, B.C.- Un hombre murió luego de que una camioneta cayera a un canal en la colonia Pacífico, informó la Fiscalía General del Estado.

El incidente se reportó a las 18:50 horas del domingo a través de la línea de emergencias 911, de acuerdo con el registro del C5.

Al llegar al lugar, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un hombre, quien posteriormente fue reportado sin signos vitales.

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Fiscalía investiga la caída de la camioneta

Tras el reporte, se solicitó la intervención de agentes de la Agencia Estatal de Investigación para atender el incidente y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la autoridad no ha proporcionado la identidad de la víctima ni detalles sobre las circunstancias en las que la camioneta cayó al canal.