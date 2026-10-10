Le roba 200 pesos con unas tijeras y la víctima lo persigue en motocicleta

Agentes de la policía municipal intervinieron y realizaron una inspección a Kevin Antonio “N”, de 25 años, a quien presuntamente le encontraron la mitad de unas tijeras, así como los 200 pesos robados l Foto: Cortesía

El afectado alcanzó al presunto ladrón y pidió apoyo al 911 en el fraccionamiento Valle del Colorado.

Mexicali,B.C.-Un hombre que presuntamente amenazó a una persona con un arma para robarle 200 pesos fue detenido en la Zona Oriente de Mexicali, luego de que la víctima lo persiguió en motocicleta hasta alcanzarlo.

Los hechos ocurrieron después de que el afectado salió de un expendio ubicado en la calle Ejido Guerrero, donde presuntamente fue interceptado por el señalado, quien lo amenazó y le quitó el dinero para después huir corriendo.

La víctima lo siguió en su motocicleta hasta alcanzarlo en la calle El Caimán y la avenida Ejido Mezquital, en el fraccionamiento Valle del Colorado, donde llamó al 911.

Al llegar, agentes de la policía municipal intervinieron y realizaron una inspección a Kevin Antonio “N”, de 25 años, a quien presuntamente le encontraron la mitad de unas tijeras, así como los 200 pesos robados.

El joven, originario de Mexicali, fue detenido y trasladado a la subcomandancia González Ortega, donde se elaboró el Informe Policial Homologado (IPH) y se realizaron los trámites correspondientes.