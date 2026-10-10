Le exigía 5 mil dólares a una mujer para no divulgar un video íntimo suyo

José Antonio “N”, de 23 años, le envió parte del material íntimo que tenía en su poder, motivo por el cual, la tarde del 23 de septiembre, pactaron verse en el fraccionamiento Nuevo Mexicali para la entrega del dinero l Foto: Cortesía

La víctima quedó de verse con el imputado en el estacionamiento de una plaza comercial para entregarle el dinero y, durante el intercambio, personas que la acompañaban lo sometieron

Mexicali,B.C.-Un sujeto que le exigía a una mujer que le entregara 5 mil dólares o divulgaría un video íntimo de ella enfrentará un proceso penal por el delito de extorsión agravada en forma dolosa y en calidad de coautor.

La carpeta de investigación establece que la tarde del 19 de septiembre de este año, la mujer comenzó a recibir mensajes de texto de un número telefónico en los que le exigían 5 mil dólares a cambio de no difundir un video de contenido sexual.

Para presionarla, José Antonio “N”, de 23 años, le envió parte del material íntimo que tenía en su poder, motivo por el cual, la tarde del 23 de septiembre, pactaron verse en el fraccionamiento Nuevo Mexicali para la entrega del dinero.

Luego modificaron el punto de encuentro al estacionamiento de una plaza comercial de la zona, donde llegó el sujeto vistiendo ropa oscura y un casco negro.

Al acercarse a la víctima para exigirle el dinero, este simuló portar una pistola al hacer un movimiento hacia su cintura.

La víctima le entregó una bolsa con 300 dólares a cambio de un teléfono celular, presuntamente relacionado con los archivos utilizados en las amenazas, pero en ese momento el imputado fue sometido por unas personas que acompañaban a la víctima.

Durante la audiencia, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se le fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.