Choque de bomberos que atendían emergencia por lluvias deja ocho lesionados en el Valle de Mexicali

Ocho personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, es el saldo preliminar de un choque entre una unidad de Bomberos l Foto: Cortesía

Una unidad de Bomberos chocó contra una camioneta en el Valle de Mexicali, mientras atendía una emergencia por las lluvias del ciclón pos tropical Rachel

Mexicali,B.C.-Ocho personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, es el saldo preliminar de un choque entre una unidad de Bomberos y una camioneta en el Valle de Mexicali, mientras los rescatistas atendían una emergencia relacionada con las lluvias de la tormenta tropical Rachel.

El accidente se registró en el poblado de Los Cuervos, estación 6 del Valle de Mexicali, donde la unidad de emergencia colisionó contra una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, ocho personas resultaron lesionadas, incluidos dos menores. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las causas del choque.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar del accidente para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes, mientras se atendía a las personas lesionadas.

El percance ocurrió durante las labores de atención a las emergencias derivadas de las lluvias registradas en Mexicali y su Valle.