Fatal choque en San Felipe deja un muerto y dos lesionados

Los dos lesionados fueron trasladados al Hospital Comunitario, uno con lesiones de consideración y otro en estado grave de salud.

Mexicali,B.C.-Un muerto y dos personas lesionadas, una de ellas en estado grave, fue el saldo de un choque entre dos vehículos registrado la noche del viernes en San Felipe.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el accidente ocurrió después de las 21:00 horas, cuando se reportó al número de emergencias 911 un choque con personas heridas en la carretera al aeropuerto.

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Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron al lugar, donde encontraron a tres personas lesionadas. Una de ellas ya había fallecido a causa de las heridas sufridas.

Las otras dos personas fueron trasladadas al Hospital Comunitario, una con lesiones de consideración y la otra en estado grave de salud.

Sobre el accidente, se informó que el choque habría ocurrido por alcance entre una camioneta Chevrolet Silverado y una Toyota Tacoma.

Debido a que uno de los vehículos quedó destrozado en medio de la carretera, la vialidad permaneció cerrada hasta que fue retirado, con el fin de facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y prevenir otros accidentes.