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Muere adulto mayor en mercado de Hacienda Los Portales 2

El ahora fallecido fue identificado como Jesús, de 60 años, quien trabajaba como velador en el mercado.

Muere adulto mayor en mercado de Hacienda Los Portales 2

Archivo

Mexicali,B.C.- Un adulto mayor perdió la vida por causas aún desconocidas la mañana de este sábado en un mercado del fraccionamiento Hacienda Los Portales 2, al surponiente de Mexicali.

De acuerdo con el reporte policial, a las 06:39 horas se informó al número de emergencias sobre una persona que no respiraba en una frutería ubicada en la calzada Hacienda del Viento.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Policía Municipal también se presentaron en el establecimiento, donde encontraron a un hombre tendido sobre la rampa de acceso, quien fue identificado como el velador del lugar.

Mediante una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), el fallecido fue identificado como Jesús, de 60 años.

Será el Servicio Médico Forense (Semefo) el encargado de determinar la causa de muerte mediante la necropsia correspondiente.

Agentes estatales de investigación acudieron al sitio para hacerse cargo de las indagatorias y esclarecer lo ocurrido.

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