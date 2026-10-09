Prisión preventiva por robo de más de 34 mil pesos en mercancía en Mexicali

Ismael “N” fue vinculado a proceso por un robo ocurrido en febrero en un establecimiento de la colonia Nueva; presuntamente sustrajo cigarros, encendedores, accesorios para celulares y bebidas alcohólicas.

Mexicali,B.C.- Un hombre identificado como Ismael “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un robo a un establecimiento comercial de la colonia Nueva, donde presuntamente sustrajo mercancía valuada en 34 mil 471 pesos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del 25 de febrero de 2026, cuando el imputado presuntamente ingresó al comercio ubicado en el cruce de avenida Reforma y calle Dr. Gastón Salazar, tras retirar un vidrio de la puerta.

De acuerdo con la investigación, una vez dentro del establecimiento, habría tomado 175 cajetillas de cigarros, 64 encendedores, 59 cables para cargar teléfonos celulares, dos teléfonos y varias botellas de licor.

Tras las indagatorias, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión que posteriormente fue cumplimentada contra el señalado.

Durante una audiencia inicial celebrada el 2 de octubre, el Ministerio Público formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso por el delito de robo calificado a lugar cerrado.

Como medida cautelar, un juez de control impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El proceso continuará para determinar la probable responsabilidad del imputado, quien se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.