Cae presunto ladrón de jardín de niños en Valle de Puebla

El sujeto está relacionado con otros dos robos: uno cometido en el Centro Comunitario de Ángeles de Puebla y otro en un plantel educativo, donde se llevó un minisplit.

Mexicali,B.C.- Un hombre señalado como presunto responsable de varios robos en planteles educativos y otros espacios del fraccionamiento Valle de Puebla fue detenido la mañana del jueves por agentes municipales, quienes le encontraron un cuchillo entre sus pertenencias.

De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 10:15 horas, agentes municipales realizaban un recorrido de vigilancia por el fraccionamiento Valle de Puebla.

Al circular por el cruce de la avenida Chiquihuite y la calle Cholulteca, observaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas por la líder del fraccionamiento.

Al abordarlo, el sujeto se identificó como Daniel “N”, de 26 años. Durante la revisión, los agentes le encontraron un cuchillo de hoja metálica de un solo filo, de 17 centímetros de longitud, con un mango de 12 centímetros cubierto con cinta adhesiva negra.

El hombre fue detenido y trasladado a la subcomandancia González Ortega para iniciar los trámites legales correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada, el detenido es señalado como presunto responsable de un robo cometido el 18 de julio en el Centro Comunitario de Ángeles de Puebla, así como de otro registrado el 6 de octubre, cuando presuntamente sustrajo un equipo minisplit de un plantel educativo. También se le relaciona con un robo ocurrido el jueves en el jardín de niños Niños Héroes.

Roban dinero, una grabadora y llaves de un jardín de niños

La directora del jardín de niños Niños Héroes informó que el robo ocurrió alrededor de las 00:30 horas. Sin embargo, fue hasta la mañana, al llegar al plantel, cuando se percató de que la dirección había sido vandalizada y presentaba diversos daños.

Según el reporte, seis personas habrían participado en los hechos y se llevaron una caja pequeña donde se resguarda el dinero de los ingresos propios de la escuela, así como una grabadora de la marca JBL que se utilizaba durante los festivales escolares.

González Zumaya señaló que una de las principales preocupaciones es que los responsables también sustrajeron el llavero principal del plantel, con el que es posible abrir los salones y las oficinas.