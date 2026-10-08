Denuncian vandalismo y robo en jardín de niños en Valle de Puebla

Al menos seis personas ingresaron al plantel“Niños Héroes”, donde causaron daños, robaron dinero, una grabadora y el llavero principal que se utiliza para abrir todos los salones.

Mexicali,B.C.- El robo de las llaves de todos los salones y oficinas del Jardín de Niños “Niños Héroes” mantiene preocupadas a las autoridades del plantel, luego de que al menos seis personas ingresaron durante la madrugada, provocaron daños y se llevaron diversos objetos.

La directora del plantel, ubicado en el fraccionamiento Valle de Puebla, Segunda Sección, Marisela González Zumaya, informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas de este jueves.

Fue por la mañana, al llegar a las instalaciones, cuando el personal se percató de que la dirección había sido vandalizada y presentaba diversos daños. Además, los responsables se llevaron una caja chica en la que se resguarda el dinero correspondiente a los ingresos propios de la escuela.

Al revisar el resto del plantel, también descubrieron que había sido robada una grabadora marca JBL, adquirida para utilizarse durante los festivales que se realizan en la escuela.

Sin embargo, González Zumaya señaló que lo que más les preocupa es que se llevaron el llavero principal del plantel, con el que es posible abrir los salones y las oficinas.

“Son seis personas las que ingresan al jardín por la parte frontal; se ve que pasan por el pórtico hacia un costado de las direcciones y después cortan el servicio de luz”, expresó.

De acuerdo con la directora, los responsables cortaron el suministro de energía eléctrica para evitar que las cámaras de videovigilancia continuaran funcionando y así poder cometer el robo sin ser captados.

Ante esta situación, las autoridades del plantel temen que las personas que ingresaron durante la madrugada puedan regresar, ya que ahora cuentan con las llaves para acceder a los diferentes espacios de la escuela.