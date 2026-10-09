Lo intervienen por una falta administrativa y descubren que era buscado por robo con violencia

Cuenta con antecedentes de robos a tiendas de conveniencia en Valle de Puebla, por lo que estaba señalado entre los objetivos prioritarios de la corporación policiaca.

Mexicali,B.C.- Una falta administrativa llevó a la detención de un hombre armado que contaba con una orden de aprehensión activa por robo con violencia en el fraccionamiento Valle de Puebla.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que la detención ocurrió cuando agentes municipales intervinieron a Jossiel “N”, de 29 años de edad, en el cruce de la avenida Ahuastepec y la calle Ayotoxco, por una falta administrativa.

Al realizar una inspección corporal, le encontraron un cuchillo. Posteriormente, verificaron sus datos personales y se les informó que contaba con una orden de aprehensión activa por robo con violencia, bajo el NUC (Número Único de Caso): 2-2-2018-44629.

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Por esta razón, Jossiel “N”, fue detenido y trasladado a la subcomandancia González Ortega, donde se realizaron los trámites legales correspondientes.

Cabe destacar que cuenta con antecedentes de robos a tiendas de conveniencia en Valle de Puebla, por lo que estaba señalado entre los objetivos prioritarios de la corporación policiaca.