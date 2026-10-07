Detienen a repartidor de DiDi tras descubrir que viajaba en moto robada
La intervención ocurrió en el fraccionamiento Bugambilias cuando el hoy detenido no respetó el semáforo en rojo.
Por no respetar un semáforo en rojo fue intervenido un presunto repartidor de la plataforma DiDi, quien terminó detenido, ya que la motocicleta en la que viajaba tenía reporte de robo.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que la detención ocurrió cuando agentes realizaban un recorrido en el fraccionamiento Bugambilias.
Fue sobre el bulevar Lázaro Cárdenas y la avenida Río Champotón que observaron a un motociclista pasarse un semáforo en rojo, motivo por el cual lo alcanzaron, dándose cuenta de que no tenía placas.
El conductor se identificó como Mauricio Alberto “N”, de 30 años de edad y originario de Mexicali, a quien durante una inspección preventiva no se le encontró algo ilícito.
Al verificar la serie de la motocicleta Honda CBF125 Twister, modelo 2023, C5 informó que contaba con reporte de robo.
Por este motivo fue detenido y trasladado a la subcomandancia González Ortega, en donde se realizaron los trámites correspondientes.
Te recomendamos
Le dan 7 años de prisión tras detenerlo con metanfetamina
Sorprenden a tres hombres dañando cableado telefónico
Descubren a empleado de frutería robando más de 4 mil pesos en queso
Detienen a presunto ladrón de despacho Dávila; abogado no se conforma y presenta videos de policías partícipes durante el robo