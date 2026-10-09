Detienen a chofer de plataforma buscado por abuso sexual

El conductor se identificó como José Ramón “N”, de 49 años, originario de Mexicali, quien manifestó que esperaba un servicio, ya que trabajaba como chofer de plataforma digital. Foto. Cortesía

Un reporte sobre personas armadas en un carro llevó a agentes estatales hasta el conductor, quien tenía una orden de aprehensión vigente.

Mexicali, B.C.- Un conductor de plataforma digital que contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), tras un reporte sobre personas presuntamente armadas en un automóvil.

La intervención ocurrió cerca de las 11:27 horas del jueves, durante recorridos de vigilancia en la colonia Mayos, en Mexicali.

Los agentes recibieron un reporte sobre un Chevrolet Aveo rojo, con una cubierta negra en el cofre, en el que supuestamente habían visto a personas armadas.

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Confirman orden de aprehensión en C5

Al ubicar un vehículo con esas características sobre la calle Colonos, cerca del cruce con la avenida Ímuris, los elementos de la FESC le marcaron el alto al conductor para verificar la situación.

El hombre se identificó como José Ramón “N”, de 49 años, originario de Mexicali, quien señaló que se encontraba a la espera de un servicio, pues trabajaba como chofer de plataforma digital.

Durante la intervención, el conductor accedió a una inspección preventiva, en la que no se encontraron objetos ilícitos. Sin embargo, al verificar sus datos en el C5, los agentes confirmaron que tenía una orden de aprehensión por abuso sexual.

Tras informarle el motivo de su detención, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que se encargará de determinar su situación jurídica.