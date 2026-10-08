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Retenida dos días por su pareja, mujer logra huir y pedir ayuda en Villa Las Lomas

La víctima señaló como presunto responsable a un hombre con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente dos meses.

Retenida dos días por su pareja, mujer logra huir y pedir ayuda en Villa Las Lomas

cortesía

Mexicali,B.C.- Una mujer que presuntamente permaneció dos días privada de la libertad y fue agredida físicamente logró escapar y pedir ayuda al 911, lo que derivó en un operativo que terminó con la detención de un hombre señalado como probable responsable.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles en el fraccionamiento Villa Las Lomas, donde agentes municipales atendieron un reporte sobre una mujer que se encontraba en situación de riesgo.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer explicó que había permanecido privada de la libertad durante aproximadamente dos días dentro de una casa, donde además habría sido agredida físicamente.

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La víctima señaló como presunto responsable a un hombre con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente dos meses.

Según su relato, presentaba una fractura en la zona frontal derecha de la frente, así como escoriaciones en el cuello, aparentemente provocadas durante un intento de estrangulamiento.

Tras recibir la llamada de auxilio, los policías desplegaron un operativo en la zona que permitió localizar y detener a Israel “N”, de 45 años.

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