Queda en prisión preventiva tras robar tienda con violencia en Quintas del Rey

El imputado habría ingresado en compañía de otro sujeto para amenazar al empleado con un cuchillo y robar el dinero de las ventas.

Mexicali,B.C.- Por presuntamente amenazar con un cuchillo a un empleado de una tienda de conveniencia para cometer un robo, Jair Brayahan “N” fue vinculado a proceso y quedó sujeto a prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 3 de septiembre, Jair Brayahan “N”, acompañado de otro sujeto, ingresó a una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Quintas del Rey.

Una vez en el interior, ambos sujetos habrían amenazado al empleado con un cuchillo para apoderarse del dinero de las ventas y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Durante la audiencia, un juez de control determinó vincularlo a proceso por el delito de robo calificado cometido en establecimiento comercial abierto al público con violencia.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para que el Ministerio Público concluya la investigación complementaria.