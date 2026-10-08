Descartan intento de privación de la libertad en caso de hombre presuntamente asesinado por su novia en el Valle de Mexicali

El caso de Luis Carlos, de 40 años, quien murió por un disparo en el Valle de Mexicali, fue descartado como intento de privación de la libertad tras las primeras investigaciones, informó el fiscal Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez l Foto: Archivo

La imputada habría tratado de evitar que la víctima utilizara un arma y, durante un forcejeo, se produjo el disparo que lo lesionó.

Mexicali,B.C.-El caso de Luis Carlos, de 40 años, quien murió por un disparo en el Valle de Mexicali y cuyo reporte inicial señalaba un presunto intento de privación de la libertad, fue descartado bajo esa línea tras las primeras investigaciones, informó el fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Vida, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez.

El funcionario dio a conocer que, de acuerdo con las indagatorias, la novia de la víctima presuntamente trató de evitar que utilizara un arma de fuego y, durante un forcejeo, se produjo un disparo que lo lesionó.

Ella trató de evitar que usara el arma, todo indica que hubo ahí un forcejeo para que no la utilizara y de esa manera ocurrieron estos hechos”, informó.

De acuerdo con la investigación, la víctima tenía un problema de consumo de drogas que podría estar relacionado con lo ocurrido.

Ramos Jiménez también señaló que la pistola presuntamente relacionada con el homicidio no fue localizada en el lugar, por lo que su paradero continúa bajo investigación.

“Estamos presentando a declarar a la familia que se acercó al lugar para ver si alguien la pudo haber tomado”, agregó.

Lo ocurrido

El reporte fue recibido alrededor de las 03:47 horas del 4 de octubre, a través de la línea de emergencias, donde se alertó sobre una persona lesionada por disparos cerca de un comercio de la zona.

El reporte policial inicial señalaba que la víctima se encontraba acompañada de su pareja cuando varios sujetos llegaron a bordo de un vehículo y presuntamente intentaron llevárselo. Sin embargo, esta versión fue descartada durante la investigación.

Imputación

El pasado martes se llevó a cabo la audiencia inicial contra Montserrat “N”, por los delitos de homicidio calificado y homicidio por culpa.

Al cierre de esta nota, se llevaba a cabo la audiencia de vinculación a proceso en la unidad de Ciudad Morelos.