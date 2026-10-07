Incendio consume casa rodante y moviliza a bomberos en la colonia Guajardo

Las llamas alcanzaron una de las casas aledañas, ocasionando daños leves l Foto: Juan J. Morales

Habitantes de la zona expresaron su hartazgo por los constantes incendios y la acumulación de basura y muebles en el predio.

Mexicali,B.C.-Un voraz incendio consumió una casa rodante por segunda vez en la colonia Guajardo la tarde de este miércoles, lo que movilizó a bomberos y a la policía municipal.

El director de Bomberos, Rubén Darío Osuna Beltrán, informó que fue aproximadamente a las 13:10 horas cuando se reportó un incendio en una casa habitación en la avenida Chiapas.

Al llegar, observaron que se trataba de un predio abandonado, en el cual había una casa rodante, así como cartón, muebles y ropa, ya que aparentemente personas acumuladoras se quedaban en dicho predio.

Un voraz incendio consumió una casa rodante por segunda vez en la colonia Guajardo la tarde de este miércoles l Foto: Juan J. Morales

Las llamas alcanzaron una de las casas aledañas, ocasionando daños leves; sin embargo, no hubo lesionados, ya que los habitantes lograron salir.

Sobre las causas, se informó que podría estar relacionado con el acumulamiento de muebles y otros artículos en el lugar.

Las llamas alcanzaron una de las casas aledañas, ocasionando daños leves l Foto: Juan J. Morales

El hartazgo

Vecinos manifestaron su hartazgo, ya que en dicho predio habitan personas en situación de calle que se quedan a dormir y acumulan contaminantes.

Agregaron que dichas personas suelen prender fuego a basura dentro del predio, lo que ha provocado al menos cuatro incendios recientemente.

Vecinos manifestaron su hartazgo, ya que en dicho predio habitan personas en situación de calle que se quedan a dormir y acumulan contaminantes l Foto: Juan J. Morales

Con molestia, pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para evitar que el lugar sea utilizado como vivienda por personas en situación de calle, debido a las actividades que ahí se realizan, como la quema de basura.

Tan solo hace cuatro meses ocurrió un incendio en ese mismo predio, el cual alcanzó casas aledañas; sin embargo, no se reportaron lesionados.