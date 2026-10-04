Septiembre deja más de 80 incendios en casas de Mexicali

Poco más de 80 casas habitadas de Mexicali sufrieron un incendio durante el mes de septiembre, algunos de ellos con lesionados o víctimas mortales, informó el titular de la Dirección de Bomberos, Rubén Darío Osuna Beltrán l Foto: Archivo

Una persona murió calcinada y al menos seis más resultaron con quemaduras durante los siniestros registrados en la ciudad.

Mexicali,B.C.-Poco más de 80 casas habitadas de Mexicali sufrieron un incendio durante el mes de septiembre, algunos de ellos con lesionados o víctimas mortales, informó el titular de la Dirección de Bomberos, Rubén Darío Osuna Beltrán.

El funcionario dio a conocer que, de acuerdo con los registros, una persona murió calcinada y al menos seis resultaron con quemaduras en incendios de este tipo.

Se está haciendo la investigación en cada uno de estos incendios donde hubo lesiones y personas fallecidas”, mencionó

Este mes fue atípico en ese tipo de siniestros, ya que fue la zona poniente la que contó con un mayor número de llamadas al 911.

Suelen ser las periferias de la ciudad en las que se registra un mayor número de llamados, tanto por incendio de casas como de basura.

También puede ser cambiante, poniente, puede ser el centro de la ciudad o el oriente, pero casi siempre suele ser a las periferias”, comentó.

Recuento

Fue el miércoles 9 de septiembre cuando ocurrió un incendio en un cuarto utilizado como almacén en la colonia Primera Sección, mismo que alcanzó otros cuartos.

En dicho incendio, al menos seis personas sufrieron quemaduras, entre ellas dos niños y un joven, quien tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

Días después, la noche del 21 de septiembre, se reportó al 911 un incendio en una casa ubicada sobre la avenida Curtidores, en la colonia Libertad.

Un adulto mayor, identificado como José Luis, se encontraba dentro de un cuarto de madera consumido por las llamas y, debido a que no logró salir, perdió la vida.