Bomberos descartan cortocircuitos en apagones de las Fiestas del Sol

El director de Bomberos de Mexicali, Rubén Darío Osuna Beltrán, informó que las interrupciones en el suministro eléctrico estuvieron relacionadas con fluctuaciones de alto voltaje en la red de energía. Foto: Rene Acosta

La Dirección de Bomberos de Mexicali descarta cortocircuitos como causa de los apagones en las Fiestas del Sol; además agregaron que se han realizado más de 45 atenciones médicas menores, sin incidentes de gravedad

Los apagones registrados durante las Fiestas del Sol no fueron provocados por cortocircuitos en las instalaciones del recinto, informó el director de Bomberos de Mexicali, Rubén Darío Osuna Beltrán.

Explicó que las interrupciones en el suministro eléctrico estuvieron relacionadas con fluctuaciones de alto voltaje en la red de energía o con el funcionamiento de los propios generadores del recinto, situaciones que fueron atendidas y solucionadas en el lugar.

Osuna Beltrán señaló que Bomberos mantiene un operativo permanente con más de 25 elementos, entre personal activo, voluntarios e inspectores, quienes realizan revisiones diarias en los puestos para verificar las condiciones estructurales, eléctricas y las líneas de gas.

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Reportan más de 45 atenciones médicas

“Los apagones no fueron por algún cortocircuito en las instalaciones”, precisó el funcionario, al señalar que las variaciones en el suministro fueron atendidas en el momento.

En cuanto a la atención médica, indicó que hasta el momento se han brindado más de 45 servicios menores, sin que se hayan registrado incidentes de gravedad.

Entre las atenciones se encuentran personas adultas con presión arterial elevada, cansancio o malestares relacionados con la falta de alimentación, además de caídas leves y curaciones por cortaduras accidentales entre comerciantes que manipulaban utensilios de cocina.

Mantendrán inspecciones preventivas

El director de Bomberos agregó que continuarán las inspecciones preventivas en los juegos mecánicos, los dictámenes de seguridad y la revisión de reguladores de gas durante los días que permanezca el evento.