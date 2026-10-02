Desmienten cancelación de las Fiestas del Sol; alistan apoyos para comerciantes

Ante el impacto económico que han enfrentado comerciantes y locatarios por la menor afluencia y las condiciones climáticas, Bustamante adelantó que analizará posibles apoyos para quienes instalaron sus negocios dentro del recinto. Foto: Said Morones

Norma Bustamante descartó que el evento vaya a suspenderse y adelantó que analizarán descuentos para locatarios afectados por la baja afluencia.

Mexicali, B.C.- Las Fiestas del Sol continuarán con sus actividades y no serán canceladas, aseguró la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, ante las versiones que señalaban una posible suspensión del evento el próximo martes.

La presidenta municipal reconoció que la afluencia durante los primeros días del festejo no ha alcanzado los niveles registrados el 25 de septiembre, aunque afirmó que la asistencia ha mostrado una mejoría durante los últimos días.

Jamás se cancelan. Además, quiero decirles que los números de los últimos 3 días han mejorado mucho. No hemos alcanzado los números del 2025, debo decirles, pero sí han mejorado”

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Analizarán apoyos para comerciantes

Ante el impacto económico que han enfrentado comerciantes y locatarios por la menor afluencia y las condiciones climáticas, Bustamante adelantó que analizará posibles apoyos para quienes instalaron sus negocios dentro del recinto.

Explicó que este lunes se reunirá con la directora del FEX, Sandra González y el tesorero municipal, Roberto Sosa Alaffita, para revisar la situación y determinar si es posible aplicar algún descuento a los comerciantes, quienes realizaron pagos de entre 16 mil y hasta 58 mil pesos por los espacios.

La alcaldesa agregó que también revisarán los precios de algunos productos y servicios que se ofrecen al interior del recinto, con el objetivo de buscar alternativas ante las afectaciones que han reportado los comerciantes.

Entrada general se mantiene en 60 pesos

El costo de entrada general se mantiene en 60 pesos, mientras que los niños tienen acceso gratuito.

Bustamante también adelantó que se contemplan esquemas de apoyo para familias del Valle de Mexicali, entre ellos transporte accesible hacia las instalaciones del FEX y la entrega de pulseras gratuitas para juegos mecánicos dirigidas a niñas y niños de esa zona.