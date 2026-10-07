Identifican a los dos camioneros que murieron en choque e incendio sobre la carretera a Tijuana

José Ernesto Cruz Rivera, de 36 años y originario de Tecate, y Cristino Castañeda fueron reconocidos tras el accidente; compañeros y familiares lamentaron sus muertes.

Mexicali,B.C.- Los dos conductores que murieron la tarde del martes en un choque entre tractocamiones sobre la carretera Mexicali-Tijuana fueron identificados como José Ernesto Cruz Rivera, de 36 años y originario de Tecate, y Cristino Castañeda.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:14 horas, sobre el kilómetro 30 de la carretera a Tijuana, a la altura de Pavarotti, donde dos tractocamiones chocaron y posteriormente se incendiaron.

Uno de los conductores quedó prensado dentro de la cabina de una de las unidades, mientras que el otro salió proyectado hacia el pavimento debido a la fuerza del impacto.

Bomberos acudieron al lugar para combatir el incendio y, una vez controladas las llamas, se confirmó el fallecimiento del hombre que permanecía dentro de la cabina.

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Tras darse a conocer la identidad de las víctimas, compañeros del gremio del transporte, familiares y amigos expresaron en redes sociales mensajes de despedida y lamentaron la pérdida de ambos camioneros.

En el caso de Ernesto Cruz Rivera, se informó que era originario de Tecate y tenía 36 años.

El accidente provocó además afectaciones importantes a la circulación, debido a que las unidades quedaron sobre la carretera. Algunos automovilistas intentaron avanzar por los costados, entre la tierra, aunque varios vehículos quedaron atascados.

De manera preliminar, se informó que uno de los tractocamiones habría invadido el carril por donde circulaba el otro, provocando el impacto. Las circunstancias precisas del accidente quedaron bajo investigación.