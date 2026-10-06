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Choque entre dos tráileres deja dos muertos y provoca incendio en carretera a Tijuana

Uno de los conductores quedó prensado en la cabina y otra víctima salió proyectada hacia el pavimento tras el impacto.

Choque entre dos tráileres deja dos muertos y provoca incendio en carretera a Tijuana

La tarde de este martes se registró un fatal choque entre dos tráileres sobre la carretera a Tijuana, cerca del restaurante Pavarott l Foto: Juan J Morales

Mexicali,B.C.-Un fatal choque entre dos tráileres dejó como saldo a dos personas sin vida sobre la carretera a Tijuana la tarde de este martes.

De acuerdo con el reporte policial, a las 14:14 horas se reportó un choque con heridos e incendio de vehículos sobre el kilómetro 30, a la altura del Pavarotti.

Foto: Juan J. Morales

Foto: Juan J. Morales

Bomberos acudieron al lugar, en donde encontraron dos tráileres que se encontraban en llamas sobre la carretera, motivo por el cual realizaron labores de extinción.

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Con el pasar de los minutos, lograron controlar el siniestro, mientras paramédicos acudieron para atender a las personas lesionadas.

Foto: Juan J. Morales

Foto: Juan J. Morales

Sobre el accidente, de manera preliminar se informó que uno de los vehículos habría invadido el carril del otro, motivo por el cual terminaron chocando.

Una persona quedó sin vida sobre el pavimento, tapada con una cobija, ya que, debido a la fuerza del choque, salió proyectada hacia la carretera.

Otro hombre quedó prensado en la cabina de una de las unidades; sin embargo, fue hasta que bomberos apagaron el incendio que lograron confirmar su muerte.

Un caos vehicular se registró debido a que las unidades obstaculizaban un lado de la carretera, así que los conductores intentaron pasar por un costado, entre la tierra, pero varios quedaron atascados.

Foto: Juan J. Morales

Foto: Juan J. Morales

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