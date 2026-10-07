Entran a fraccionamiento privado y amenazan a guardia; quedan en prisión preventiva

Ambos imputados comenzaron a revisar bolsas de basura de algunas casas del fraccionamiento, motivo por el cual el guardia de seguridad llamó al 911.

Mexicali,B.C.- Dos hombres que entraron sin permiso a un fraccionamiento privado del oriente de Mexicali fueron vinculados a proceso por el delito de allanamiento de morada.

De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, la noche del pasado 30 de septiembre, Francisco “N” y Víctor Manuel “N” fueron sorprendidos dentro del fraccionamiento Condesa tras brincarse la barda perimetral.

Al percatarse de lo ocurrido, el guardia les indicó que no contaban con autorización para permanecer en el fraccionamiento y les solicitó que se retiraran, pero se negaron a salir y amenazaron con agredirlo.

Posteriormente, ambos sujetos presuntamente comenzaron a revisar bolsas de basura de algunas casas del fraccionamiento, motivo por el cual el guardia de seguridad regresó a la caseta y llamó al 911.

Durante la audiencia, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de un mes para el desarrollo de la investigación complementaria.