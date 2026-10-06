Vinculan a proceso a uno de los presuntos responsables del asesinato de un joven en el Centro Histórico de Mexicali

La víctima bajó de su carro cuando otro vehículo se le emparejó y el conductor le disparó múltiples veces para luego abandonar el automóvil en las inmediaciones de un hotel.

Mexicali,B.C.- Uno de los presuntos responsables del asesinato de José Luis, un joven atacado a balazos en el Centro Histórico de la ciudad, fue vinculado a proceso por homicidio calificado y enviado a prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la tarde del pasado 25 de septiembre, la víctima, quien vivía en Nuevo León, pero se encontraba en Mexicali, bajó de su carro en el callejón Iglesia.

En ese momento, se le emparejó un Hyundai de color gris, desde el cual el conductor le disparó en múltiples ocasiones, causándole lesiones en las piernas.

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Para intentar protegerse, corrió hacia el bulevar López Mateos, donde fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron aún con vida al Hospital General para recibir atención médica de urgencia; sin embargo, falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas.

Tras el ataque, el agresor huyó del sitio y abandonó el vehículo en las inmediaciones de un hotel ubicado en la intersección de la calle José María Morelos y la avenida General Juan Zuazua, en la Segunda Sección.

De ahí, se dirigió caminando hacia la calle Juan Aldama, hasta la altura del Mercado Braulio Maldonado, donde fue interceptado por Juan “N”, quien circulaba en un Kia de color gris y le brindó los medios necesarios para facilitar su huida.

La noche de ese mismo día, el imputado abandonó el Kia cerca de la Central Camionera de Mexicali y se dirigió hacia ella con la intención de escapar, pero fue alcanzado y detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al finalizar la audiencia, el juez de control determinó otorgar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.