Detienen a dos hombres con una escopeta dentro de un vehículo en Santa Isabel

La Policía Municipal se hizo cargo del aseguramiento de los detenidos, el vehículo y la escopeta l Foto: Cortesía

El arma larga fue localizada en el interior de un Infiniti blanco tras un reporte al 911 en la madrugada.

Mexicali, Baja California.— Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este martes luego de que se reportara al número de emergencias 911 la presencia de sujetos a bordo de un vehículo, uno de los cuales presuntamente portaba una escopeta, en la colonia Santa Isabel.

El reporte se recibió alrededor de la 01:05 horas del 6 de octubre, en el cruce de las calles Júpiter y Armida Lucero Pedrín.

De acuerdo con el reporte policial, se informó sobre sujetos que viajaban a bordo de un Infiniti blanco y que uno de ellos llevaba una escopeta.

Agentes de la Policía Municipal localizaron el vehículo y, al realizar la intervención, encontraron un arma larga en el interior del automóvil.

Los dos hombres fueron identificados en el reporte como Francisco Javier Medina Rojo y Alfredo Gómez Martínez, quienes quedaron detenidos por hechos relacionados con la portación de armas o cartuchos.

La Policía Municipal se hizo cargo del aseguramiento de los detenidos, el vehículo y la escopeta.