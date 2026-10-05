Matan a balazos a hombre en el ejido Torreón; detienen a su pareja para investigar

Luis Carlos Alfaro, de 40 años, fue localizado sin vida durante la madrugada; autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Mexicali,B.C.- Un hombre identificado como Luis Carlos Alfaro, de 40 años, fue localizado sin vida con varios impactos de arma de fuego durante la madrugada de este domingo en el ejido Torreón, también conocido como Paredones, en el Valle de Mexicali.

El reporte fue recibido alrededor de las 03:47 horas del 4 de octubre a través de la línea de emergencia 911, donde se alertó sobre una persona lesionada por disparos cerca de un comercio de la zona.

Al arribar al lugar, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) localizaron a Alfaro tendido sobre la banqueta y con varias heridas producidas por arma de fuego. Inicialmente, se reportó la participación de una camioneta pick up de color rojo.

De acuerdo con la información recabada por los agentes, Alfaro se encontraba acompañado de su pareja cuando varios sujetos llegaron a bordo de un vehículo y presuntamente intentaron llevárselo.

El reporte señala que, durante estos hechos, Alfaro se habría lesionado con un arma de fuego. El arma, según esta versión, habría sido retirada del lugar por los sujetos involucrados.

Personal de Bomberos acudió al sitio y confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron una Jeep Grand Cherokee Laredo color plateado, con la puerta del conductor abierta. De acuerdo con la actualización del reporte al 911, el vehículo estaría relacionado con los hechos y Alfaro habría sido localizado en su interior.

A simple vista, los agentes no localizaron casquillos percutidos en el lugar.

La pareja de la víctima fue detenida para investigación debido a inconsistencias en sus declaraciones. En una de las versiones habría señalado que el disparo ocurrió de manera accidental durante un forcejeo con el arma, mientras que otra parte del reporte apunta a una posible agresión previa.

La Fiscalía busca establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar la participación de las personas involucradas.

Hasta el momento, no se reportan otros detenidos ni se ha establecido públicamente la identidad de los sujetos que presuntamente llegaron al lugar.

La investigación permanece en curso.