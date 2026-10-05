Casi 18 mil reportes ambientales atendió la Policía Ecológica; piden denunciar al 911

La corporación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali advirtió que publicar videos en redes sociales no es suficiente para intervenir o sancionar.

Mexicali,B.C.- La Policía Ecológica atendió 17 mil 976 reportes ambientales en la zona urbana de Mexicali entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, de los cuales 9 mil 949 terminaron en una sanción o boleta de infracción.

Ante esta cantidad de reportes, la corporación hizo un llamado a la ciudadanía para que, además de grabar y compartir en redes sociales las faltas ambientales, realice el reporte correspondiente al 911 o mediante las herramientas oficiales.

La coordinadora de la Unidad Ecológica, Isabel Godina, explicó que la difusión de fotografías o videos en redes sociales puede ayudar a exhibir una conducta, pero, si no existe un reporte formal, los agentes no cuentan con el sustento necesario para intervenir y aplicar una sanción.

Entre los casos mencionados se encuentran videos de personas arrojando basura, como el de un conductor de un pickup rojo en la zona de González Ortega y otro registrado en un predio de la colonia El Cóndor.

En ambos casos existía evidencia grabada por ciudadanos, pero, al no haberse realizado un reporte al 911, la autoridad no pudo intervenir de manera oficial.

Evidencia puede ayudar a identificar responsables

La Policía Ecológica señaló que las fotografías y videos sí pueden ser utilizados como evidencia cuando son entregados a los oficiales durante la atención de un reporte.

Este material puede ayudar a comprobar la falta e incluso a identificar al responsable o el domicilio relacionado con la conducta denunciada.

Para las personas que tienen problemas de señal telefónica o utilizan líneas extranjeras, la corporación recomendó utilizar la aplicación 911 Móvil, mediante la cual pueden realizar reportes por chat, compartir su ubicación y adjuntar fotografías o videos.

De los 17 mil 976 reportes atendidos durante los primeros ocho meses del año, 8 mil 27 no terminaron en una multa, debido a que la situación fue corregida en el momento, se trató de una consulta u orientación o correspondió a un conflicto vecinal que no estaba dentro de las atribuciones del reglamento ambiental.

Multas de hasta 400 UMA por faltas ambientales

Las multas dependen del tipo y gravedad de la falta, ya que, por situaciones como música alta o maltrato animal, las sanciones van de 10 a 40 UMA.

Por tirar basura, derramar agua u omitir la limpieza del frente del domicilio, las multas pueden alcanzar de 10 a 200 UMA.

En casos como quema de basura, detonación de cohetes o encendido de fogatas, consideradas faltas graves, las sanciones van de 40 a 400 UMA.

Las zonas donde se concentra el mayor número de incidencias son Valle de Puebla, Santa Isabel, Valle de las Misiones, El Refugio y Valle del Progreso.

Para atender estos sectores y el resto de la zona urbana, la Policía Ecológica mantiene patrullajes con entre tres y cuatro unidades asignadas.