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Aseguran armas, 232 cartuchos y más de un kilo y medio de droga; tres quedan en prisión preventiva

Los tres imputados fueron llevados a proceso penal por la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California.

Aseguran armas, 232 cartuchos y más de un kilo y medio de droga; tres quedan en prisión preventiva

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Mexicali,B.C.- Dos armas de fuego, 232 cartuchos, 15 cargadores y más de un kilo y medio de droga fueron asegurados a tres hombres durante una detención realizada en Mexicali, quienes posteriormente fueron llevados a proceso penal por la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California.

Los detenidos fueron identificados como Karlo “N”, Carlos “N” y Edwin “N”, quienes fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la variante de venta de metanfetamina, así como por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) realizaron la detención y aseguraron una pistola, un fusil, 232 cartuchos útiles y 15 cargadores.

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Además, les fueron asegurados 567 gramos con cuatro miligramos de marihuana y 953 gramos con un miligramo de metanfetamina.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó los elementos de prueba ante un juez de control, quien determinó vincularlos a proceso y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La FGR informó que a Karlo “N” se le imputó la agravante de portar dos o más armas, mientras que a Carlos “N” se le imputó el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina y Cannabis sativa L.

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