Tras reporte de disparos, Policía arresta a hombre con pistola y 18 cartuchos en la colonia Progreso

Jesús Vicente “N”, de 27 años, fue detenido después de que presuntamente arrojara el arma al salir de un vehículo al que los agentes se acercaron tras un reporte de detonaciones

MEXICALI, Baja California.— Un hombre fue detenido en la colonia Progreso después de que agentes de la Policía Municipal localizaran en su poder una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores y 18 cartuchos útiles, luego de acudir a un reporte sobre detonaciones de arma de fuego.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Telosma y Adelia, al poniente de Mexicali, donde agentes fueron alertados por la central de radio C5 sobre varios disparos.

Al llegar al sitio, los policías observaron un Honda Accord negro modelo 2020, con placas de California, en cuyo interior se encontraba un hombre.

Cortesía

Los agentes le solicitaron que descendiera del vehículo y, de acuerdo con el reporte de la corporación, cuando el sospechoso se dirigía hacia la parte posterior del automóvil arrojó un arma de fuego con la intención de deshacerse de ella.

Los oficiales aseguraron el arma y confirmaron que se trataba de una pistola calibre 9 milímetros, acompañada de dos cargadores y 18 cartuchos útiles.

Cortesía

El hombre fue identificado como Jesús Vicente “N”, de 27 años, quien fue detenido y trasladado a la comandancia central para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La DSPM señaló que la intervención derivó de un reporte ciudadano sobre detonaciones registradas en el sector.