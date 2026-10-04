Muere joven tras caer a una presa mientras pescaba en el Valle de Mexicali

Las autoridades no han informado públicamente sobre las circunstancias específicas que provocaron la caída ni sobre las condiciones en las que fue localizado el cuerpo l Foto Ilustrativa:Archivo

El hombre, de entre 20 y 25 años, fue buscado durante casi un día por Bomberos y buzos; su cuerpo fue localizado aproximadamente cuatro kilómetros del punto donde cayó.

Mexicali, Baja California.— Un joven de entre 20 y 25 años murió tras caer al agua mientras pescaba en la Presa Matamoros, en el Valle de Mexicali; su cuerpo fue localizado la mañana de este domingo, luego de casi un día de labores de búsqueda por parte de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió durante la mañana del sábado en el ejido Vicente Guerrero, cuando el joven se encontraba pescando acompañado de otro hombre, ambos originarios de Mexicali.

De acuerdo con la información proporcionada inicialmente a los cuerpos de emergencia, el joven resbaló en las orillas de la presa y cayó al agua.

Su acompañante intentó auxiliarlo y posteriormente salió del lugar para pedir ayuda; sin embargo, cuando regresó ya no logró localizarlo.

Tras recibir el reporte, elementos de la Dirección de Bomberos de Mexicali iniciaron las labores de búsqueda, tanto por tierra como mediante buzos especializados en rescate acuático. Familiares y habitantes de la zona también participaron en la localización.

El reporte actualizado señala que alrededor de las 7:59 horas de este domingo, personal de Bomberos informó que el cuerpo había sido localizado aproximadamente cuatro kilómetros del punto inicial, por lo que fue asegurado y colocado a la orilla del canal.

El reporte de la Fiscalía General del Estado señala que hasta ese momento no se habían proporcionado mayores datos sobre la identidad de la víctima.

Las autoridades no han informado públicamente sobre las circunstancias específicas que provocaron la caída ni sobre las condiciones en las que fue localizado el cuerpo.