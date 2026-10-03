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Buscan a joven que cayó a una presa mientras pescaba en el Valle de Mexicali

El hombre, de entre 20 y 25 años, resbaló a las orillas de la Presa Matamoros durante la mañana de este sábado; la Dirección de Bomberos realiza labores de búsqueda por tierra y con buzos.

Buscan a joven que cayó a una presa mientras pescaba en el Valle de Mexicali

cortesía

Mexicali,B.C.- Un joven de entre 20 y 25 años es buscado por elementos de la Dirección de Bomberos de Mexicali luego de que presuntamente resbalara y cayera al agua mientras se encontraba pescando en la presa Matamoros, en el Valle de Mexicali.

El incidente ocurrió durante la mañana de este sábado, cuando el joven se encontraba acompañado de otro hombre, ambos originarios de Mexicali.

De acuerdo con la información proporcionada a los cuerpos de emergencia, su acompañante intentó auxiliarlo tras la caída y posteriormente salió del lugar para pedir ayuda; sin embargo, al regresar ya no logró localizarlo.

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Ante esta situación, se solicitó el apoyo de Bomberos de Mexicali, cuyos elementos iniciaron un operativo para tratar de establecer el paradero del joven.

La Dirección de Bomberos informó que las labores de búsqueda se realizarán tanto por tierra como mediante buzos especializados en rescate acuático, debido a que hasta el momento no se ha establecido dónde podría encontrarse.

Familiares y habitantes de la zona también participan en la búsqueda por tierra, mientras los elementos de emergencia continúan con las labores de localización en el área.

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