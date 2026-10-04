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Intenta asesinar a batazos a un hombre en la Robledo

La víctima sufrió lesiones severas en la cabeza, espalda y antebrazo derecho.

Intenta asesinar a batazos a un hombre en la Robledo

José Eduardo “N”, de 27 años, fue trasladado a la subcomandancia González Ortega y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado l Foto: Cortesía

Mexicali,B.C.-Un hombre presuntamente intentó asesinar a batazos a otro sujeto dentro de su casa en la colonia Robledo, donde la víctima recibió varios golpes en la cabeza, espalda y antebrazo derecho.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que el ataque ocurrió el sábado en la intersección de las avenidas Acana y Guamúchil, luego de que se reportó al número de emergencias que una persona se encontraba lesionada.

Al lugar acudieron agentes municipales, quienes encontraron a un hombre de 47 años con golpes severos en distintas partes del cuerpo.

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La víctima relató que al llegar a su casa se encontró con un intruso, a quien dijo desconocer, y que, sin motivo aparente, comenzó a golpearlo en repetidas ocasiones con un bat de béisbol de aluminio.

De acuerdo con el reporte, el agresor también lo amenazó mientras continuaba golpeándolo, hasta que los vecinos escucharon los gritos y solicitaron ayuda al 911.

Debido a que el presunto responsable todavía se encontraba en el lugar, los agentes municipales lo detuvieron y aseguraron el bat.

José Eduardo “N”, de 27 años, fue trasladado a la subcomandancia González Ortega y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

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