Policía Municipal atendió más de mil 200 peticiones ciudadanas durante 2026

La Policía Municipal de Mexicali atendió y dio seguimiento a 1 mil 219 peticiones ciudadanas durante 2026 l Foto: Cortesía

El Gobierno de Mexicali reportó 43 mil 963 acciones de prevención y proximidad, además de 151 reuniones vecinales en la ciudad y el Valle.

MEXICALI, Baja California.— La Policía Municipal de Mexicali atendió y dio seguimiento a 1 mil 219 peticiones ciudadanas durante 2026, como parte de una estrategia de proximidad con las colonias de la ciudad y comunidades del Valle.

De acuerdo con información del Gobierno de Mexicali, estas solicitudes representaron atención para 6 mil 672 personas, a través de distintos canales de contacto con la ciudadanía.

Como parte de las acciones de prevención y proximidad se realizaron 43 mil 963 actividades, además de 151 reuniones vecinales en las que participaron 2 mil 942 personas.

El Ayuntamiento informó que este trabajo se extendió a 35 colonias y 11 ejidos del Valle, con el objetivo de conocer las necesidades particulares de las comunidades y dar seguimiento a sus planteamientos en materia de seguridad.

Para mantener comunicación con los liderazgos comunitarios, agentes realizaron 383 visitas y dieron seguimiento mediante 4 mil 242 llamadas.

También se conformaron 27 redes ciudadanas, integradas por 489 personas que participan en acciones de prevención dentro de sus colonias.

La Patrulla Comunitaria realizó mil 196 recorridos, mientras que mil 928 personas participaron en entrevistas y ejercicios de percepción para aportar información sobre las necesidades de seguridad de sus comunidades.

Además, 7 mil 518 personas participaron en pláticas informativas sobre proximidad y prevención, en las que recibieron herramientas relacionadas con el autocuidado y la denuncia.

El Gobierno de Mexicali señaló que estas acciones forman parte del eje “Mexicali Seguro y en Paz” del Plan Municipal de Desarrollo y buscan fortalecer la participación ciudadana y la presencia policial en las colonias.