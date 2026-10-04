Hallan más de 92 kilos de droga ocultos en un doble fondo de una camioneta en San Luis Río Colorado

Un doble fondo oculto entre la batea y la carrocería de una camioneta permitió a elementos de la Defensa y Guardia Nacional localizar un cargamento de más de 92 kilogramos de drogas en San Luis Río Colorado l Foto: Cortesía

El compartimento escondido entre la batea y la carrocería contenía fentanilo, metanfetamina, heroína, cocaína y goma de opio; dos hombres fueron vinculados a proceso

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.— Un doble fondo oculto entre la batea y la carrocería de una camioneta permitió a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) localizar un cargamento de más de 92 kilogramos de drogas en San Luis Río Colorado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Luis “N” y Alfredo “N” fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso por su posible participación en un delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina y goma de opio.

El aseguramiento ocurrió durante un recorrido de vigilancia, cuando elementos de Defensa y Guardia Nacional observaron una camioneta tipo pick up estacionada en sentido contrario.

Al aproximarse para realizar una inspección, los ocupantes emprendieron la huida, aunque fueron alcanzados de inmediato. Al revisar el vehículo, los agentes localizaron el compartimento oculto, donde había paquetes con 33.84 kilogramos de una sustancia que contiene fentanilo, 42.56 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, 4.74 kilogramos de heroína o diacetilmorfina, 3.98 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 6.98 kilogramos de goma de opio.

En total, las cantidades reportadas por la FGR suman 92.10 kilogramos de sustancias.

Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que presentó los datos de prueba ante un juez de control. El juzgador calificó legal la detención y determinó vincularlos a proceso, además de imponerles prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de dos meses para la investigación complementaria.