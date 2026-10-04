Avanza nuevo reglamento de tránsito en Mexicali; prevén votarlo en octubre

El síndico municipal, José Óscar Vega Marín, informó que ya se encuentra en su etapa final y en análisis dentro de comisiones l Foto: Archivo GH

Uno de los principales cambios será la eliminación de la retención de licencias de conducir y tarjetas de circulación para garantizar el pago de multas

Mexicali,B.C.-Tras meses de trabajo en la elaboración de un nuevo reglamento de tránsito para Mexicali, podría ser en este mes de octubre cuando se presente para su votación y aprobación.

El síndico municipal, José Óscar Vega Marín, informó que ya se encuentra en su etapa final y en análisis dentro de comisiones, motivo por el cual podría dictaminarse en los próximos días.

Dentro de los cambios principales que contempla el nuevo reglamento está la implementación del alcoholímetro en los puntos de auxilio vial que se instalan tanto en la ciudad como en su valle.

También se encuentra la eliminación de la retención de licencias de conducir o tarjetas de circulación como garantía de pago de multas de tránsito.

Sobre ese punto, explicó que hay una contradicción dentro del reglamento, ya que los agentes de tránsito están obligados a reconocer los documentos digitales, pero también a retener un documento físico como garantía de pago de multa.

Los documentos digitales en Mexicali están reconocidos desde hace más de un año en nuestro reglamento, esa modificación ya se hizo”, aclaró.

Lo que se busca es evitar molestar a la ciudadanía que cometa una falta al reglamento de tránsito, ya que se considera innecesaria la retención de documentos para asegurarse de que la multa será pagada.

“Eso es lo que no queremos que suceda ya, la gente es mayor de edad y va a pagar la multa aunque no le quiten su papel”, agregó.