Vinculan a proceso a hombre por invadir casa de su expareja y agredirla en Valle de Puebla

Jorge Jael “N” permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar al oriente de Mexicali.

Mexicali,B.C.- Jorge Jael “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, luego de que presuntamente ingresara sin autorización al domicilio de su expareja, ubicado en el fraccionamiento Valle de Puebla, para insultarla y agredirla.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía Regional de Mexicali, los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre, en un domicilio situado sobre la avenida Quetzalapa.

La investigación señala que el imputado habría ingresado horas antes al inmueble con la intención de amenazar e insultar a la víctima. Posteriormente, regresó al domicilio, donde entró sin autorización al patio y nuevamente comenzó a insultarla de manera agresiva.

La mujer solicitó la intervención de agentes de la Policía Municipal debido a que, según la investigación, no era la primera ocasión en que sufría agresiones físicas y psicológicas por parte del señalado.

Los agentes lograron detener a Jorge Jael “N” en el lugar y posteriormente fue presentado ante la autoridad correspondiente.

Durante la audiencia, el juez de Control determinó vincularlo a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará recabando elementos de prueba.