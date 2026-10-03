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Robaron 30 mil en efectivo y joyería: Vinculan a proceso a implicado en la Prohogar

Alexis Román “N” es señalado por ingresar a un domicilio junto con otro sujeto y apoderarse de 30 mil pesos y joyería.

Robaron 30 mil en efectivo y joyería: Vinculan a proceso a implicado en la Prohogar

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Mexicali,B.C.- Un hombre identificado como Alexis Román “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de robo calificado a casa habitación, ocurrido en septiembre de 2025 en la colonia Prohogar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2025, cuando Román y otro hombre, quien aún no ha sido identificado, ingresaron sin autorización a un domicilio ubicado sobre la calle Juan de la Barrera.

Una vez dentro de la vivienda, ambos sujetos presuntamente se apoderaron de 30 mil pesos en efectivo y diversa joyería, para posteriormente escapar del lugar.

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Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que integran la investigación, tras lo cual un juez de Control determinó vincular a proceso a Alexis Román “N”.

Como medida cautelar, el imputado deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso judicial.

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante este periodo, la Fiscalía continuará con la recopilación de elementos para esclarecer los hechos y determinar la posible participación del segundo involucrado.

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