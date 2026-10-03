Detienen a dos hombres por intento de homicidio contra adulto mayor en Estación Delta

Los detenidos fueron identificados como Brayan “N”, de 33 años, y Juan Carlos “N”, de 31, quienes fueron señalados por el delito de homicidio en grado de tentativa luego de que la víctima resultara herida durante la agresión l Foto: Cortesía

Los presuntos agresores fueron ubicados durante un operativo policial luego de que la víctima los señalara como responsables de dispararle en el abdomen en el Valle de Mexicali

Mexicali,B.C.-Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en un ataque con arma de fuego contra un adulto mayor de 68 años, ocurrido durante la madrugada del sábado 3 de octubre en el poblado de Estación Delta, en la zona Valle de Mexicali.

Los detenidos fueron identificados como Brayan “N”, de 33 años, y Juan Carlos “N”, de 31, quienes fueron señalados por el delito de homicidio en grado de tentativa luego de que la víctima resultara herida durante la agresión.

El hecho fue reportado a través de la central de emergencias C5, donde se informó sobre un hombre lesionado en el cruce de las calles Francisco González Bocanegra y Benito Juárez.

Al llegar al lugar, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) localizaron al adulto mayor con dos lesiones, una en la mano y otra en el abdomen, esta última provocada por un disparo de arma de fuego.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los responsables serían residentes del mismo poblado y vivirían a unas calles del sitio donde ocurrió la agresión.

Tras el ataque, ambos huyeron a bordo de un Honda Accord verde, modelo 2002, con placas de California.

Con las características proporcionadas, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores de Estación Delta. Minutos después localizaron el vehículo señalado con dos hombres a bordo.

Durante una revisión preventiva, los agentes les aseguraron un arma prohibida tipo navaja, por lo que ambos fueron detenidos y trasladados a la subcomandancia de Guadalupe Victoria para iniciar los trámites legales correspondientes.

Mientras tanto, el adulto mayor fue trasladado al Hospital General de Mexicali para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión que presentaba en el abdomen.