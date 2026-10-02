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Ataque armado en puesto de tacos deja a un hombre sin vida

El presunto responsable llegó en una motocicleta negra y comenzó a disparar contra la víctima, quien falleció en el lugar

Ataque armado en puesto de tacos deja a un hombre sin vida

Javier Gallegos

Por Juan José Solano  

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Mexicali,B.C.- Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un puesto de venta de tacos en el fraccionamiento Hacienda de los Portales 2, durante la mañana de este viernes.

De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 09:11 horas se informó sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en el cruce de la calzada Hacienda del Viento y Monasterejo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por los disparos.

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Policiaca

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Elementos de la Policía Municipal acordonaron y resguardaron el área, además de solicitar la presencia de agentes estatales de investigación para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Según los primeros reportes, la víctima, identificada como Ramón, de 49 años, se encontraba en el puesto de tacos cuando un hombre que viajaba en motocicleta y vestía una sudadera café con capucha se acercó y le disparó en múltiples ocasiones.

Tras el ataque, el presunto responsable huyó del lugar, por lo que se implementó un fuerte operativo policial en los alrededores para tratar de localizarlo.

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