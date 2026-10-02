Encuentran a hombre sin vida en plaza comercial de la zona dorada

Se informó que se trata de un hombre de aproximadamente 58 años de edad, quien se encontraba dentro de un local de una plaza comercial de la zona. Foto: Javier Gallegos

El cuerpo se encontraba dentro de un local y hasta el cierre de la nota se desconoce la causa de muerte.

Mexicali, B.C.- El cuerpo sin vida de un hombre no identificado fue encontrado la tarde de este viernes en una plaza comercial de la Zona Dorada de Mexicali.

Fue alrededor de las 13:30 horas cuando se reportó el hallazgo sobre la calzada Macristy de Hermosillo y calzada Cetys.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar, donde confirmaron que el hombre ya había perdido la vida.

Te puede interesar: Choque en calzada Manuel Gómez Morín deja cuatro personas lesionadas

Investigan causa de muerte

Sobre el hallazgo, se informó que se trata de un hombre de aproximadamente 58 años de edad, quien se encontraba dentro de un local de una plaza comercial de la zona.

El ahora fallecido no ha sido identificado y se informó que vestía un pantalón de mezclilla, camisa de tirantes azul y tenis blancos.

Se informó que se trata de un hombre de aproximadamente 58 años de edad, quien se encontraba dentro de un local de una plaza comercial de la zona. Foto: Javier Gallegos

Agentes de la policía municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para quedar a cargo del resguardo de la escena y las labores correspondientes.

Será el Servicio Médico Forense (Semefo) el que determine cuál fue la causa de muerte del hombre, quien aparentemente no presentaba huellas de violencia.