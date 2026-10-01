Vecino lo descubre al salir de una casa con joyería y aparatos electrónicos robados

Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de junio de 2025, Jesús René “N”, entró a una casa ubicada en la avenida Valle del Olmo. Foto: Cortesía

El robo ocurrió en una casa ubicada en la avenida Valle del Olmo, en el fraccionamiento Los Encinos.

Mexicali, B.C.- El robo ocurrió en una casa ubicada en la avenida Valle del Olmo, en el fraccionamiento Los Encinos.

Un hombre fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva por su presunta participación en un robo a casa ocurrido en el fraccionamiento Los Encinos.

De acuerdo con los datos de investigación, la mañana del 23 de junio de 2025, Jesús René “N”, entró a una casa ubicada en la avenida Valle del Olmo.

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Vecino lo observa al salir de la vivienda

Una vez dentro, presuntamente tomó joyería de plata y varios aparatos electrónicos, pero al salir para darse a la fuga fue observado por un vecino, quien informó al propietario.

Durante la audiencia, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.