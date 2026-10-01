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Vecino lo descubre al salir de una casa con joyería y aparatos electrónicos robados

El robo ocurrió en una casa ubicada en la avenida Valle del Olmo, en el fraccionamiento Los Encinos.

Vecino lo descubre al salir de una casa con joyería y aparatos electrónicos robados

Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de junio de 2025, Jesús René “N”, entró a una casa ubicada en la avenida Valle del Olmo. Foto: Cortesía

Por Redacción GH  

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Mexicali, B.C.- El robo ocurrió en una casa ubicada en la avenida Valle del Olmo, en el fraccionamiento Los Encinos.

Un hombre fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva por su presunta participación en un robo a casa ocurrido en el fraccionamiento Los Encinos.

De acuerdo con los datos de investigación, la mañana del 23 de junio de 2025, Jesús René “N”, entró a una casa ubicada en la avenida Valle del Olmo.

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Vecino lo observa al salir de la vivienda

Una vez dentro, presuntamente tomó joyería de plata y varios aparatos electrónicos, pero al salir para darse a la fuga fue observado por un vecino, quien informó al propietario.

Durante la audiencia, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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