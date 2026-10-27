“Nadie lo quiere cerca de su casa”: Vecinos y presupuesto frenan traslado del centro de transferencia

El rechazo de los vecinos y los costos económicos son algunos de los principales obstáculos para reubicar el centro de transferencia de residuos de Mexicali l Foto: Archivo GH

La alcaldesa de Mexicali señaló que encontrar un terreno adecuado ha sido complicado y aseguró que asumirá la responsabilidad si recibe una instrucción formal para atender el problema

Mexicali,B.C.-El rechazo de los vecinos y los costos económicos son algunos de los principales obstáculos para reubicar el centro de transferencia de residuos de Mexicali, reconoció la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez.

La presidenta municipal recordó que al inicio de su administración se buscó un nuevo terreno para instalar el centro de transferencia; sin embargo, encontrar un predio con las dimensiones necesarias y que fuera aceptado por las comunidades cercanas resultó complicado.

Nos corrían de todos lados, de todos lados. Nadie quería un centro de transferencia cerca de su casa. O sea, más allá de la parte económica, dinero representa todo un problema”, expresó.

Las declaraciones se dan en medio del debate sobre el uso de la zona lagunar y las instalaciones relacionadas con el manejo de residuos en la ciudad, un tema que, de acuerdo con la alcaldesa, volvió a surgir recientemente.

Sin fecha ni terreno para reubicar

Bustamante Martínez indicó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha recibido una notificación o requerimiento formal de las autoridades correspondientes para proceder con la reubicación.

No obstante, afirmó que, si la responsabilidad de atender el asunto recae en su administración, no buscará dejarlo pendiente para el siguiente gobierno.

“Si a mí me toca, pues yo lo asumo hasta donde tope”, manifestó.

La alcaldesa no precisó una nueva ubicación para el centro de transferencia ni un plazo para concretar su eventual traslado.