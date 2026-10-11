Último día del Palenque con Juntos

A pesar de las lluvias registradas la noche del sábado y del cierre temporal de las Fiestas del Sol,l Foto: @josicuenoficial

Mexicali,B.C.-A pesar de las lluvias registradas la noche del sábado y del cierre temporal de las Fiestas del Sol, este domingo se mantienen las actividades programadas tanto en las Islas de las Estrellas como en el Palenque del FEX.

El Palenque cerrará su cartelera con la presentación de Juntos, agrupación que llegará para poner a cantar y bailar a los cachanillas con algunos de los éxitos más conocidos de sus integrantes, como Ya es muy tarde, El final de nuestra historia y Ya no te buscaré.

¿Quiénes son Juntos?

Juntos es un dueto de música regional mexicana integrado por Jorge Medina y Josi Cuen, quienes fueron vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón.

Ambos artistas unieron sus talentos para continuar con sus carreras musicales y llevar al público algunos de los temas que marcaron su trayectoria en la música de banda.