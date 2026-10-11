Sí habrá Fiestas del Sol este domingo, en su último día

Las Fiestas del Sol retomarán sus actividades este domingo 11 de octubre para celebrar su último día l Foto: Javier Gallegos

Tras la suspensión por las lluvias del sábado, la feria retomará actividades este domingo con Grupo Recluta, La Ventaja, Jorge Medina y Josi Cuen en su última jornada

Mexicali,B.C.-Las Fiestas del Sol retomarán sus actividades este domingo 11 de octubre para celebrar su último día, luego de que las fuertes lluvias registradas la noche del sábado obligaran a suspender la jornada y cerrar las instalaciones en Mexicali.

La programación contempla presentaciones musicales en los dos escenarios principales de la feria, con Grupo Recluta y La Ventaja en la Isla de las Estrellas.

Mientras que en el Palenque del FEX se presentarán Jorge Medina y Josi Cuen, como parte de su gira “Juntos”.

Con estos espectáculos, las Fiestas del Sol concluirán su edición de este año, marcada en su última jornada de sábado por las precipitaciones que afectaron distintas zonas de la ciudad y obligaron a las autoridades a suspender las actividades por seguridad.