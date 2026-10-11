Trasladan a Mexicali perros y gatos rescatados de la canalización del Río Tijuana

Santuario Mily recibió a una decena de animales de compañía durante la evacuación preventiva por la tormenta tropical Rachel l Foto: Cortesía

Santuario Mily recibió a una decena de animales de compañía durante la evacuación preventiva por la tormenta tropical Rachel; sus dueños aceptaron entregarlos para mantenerlos a salvo.

MEXICALI, Baja California.– Una decena de perros y gatos que permanecían en la canalización del Río Tijuana fue resguardada y trasladada a Mexicali, donde la Unidad Santuario Mily participa en la protección de animales de compañía ante la contingencia provocada por la tormenta tropical Rachel.

El operativo se realizó el sábado como parte de las acciones preventivas del Gobierno de Baja California para evacuar la zona y salvaguardar tanto a las personas como a sus mascotas.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, personal especializado intervino en el cauce del río para poner a salvo a los animales y trasladarlos a espacios seguros, donde puedan recibir los cuidados necesarios mientras persisten las condiciones de riesgo.

La Unidad Santuario Mily estuvo a cargo del acercamiento y manejo de los ejemplares. La intervención respondió también a que algunas personas en situación de calle se resistían a acudir a un refugio si tenían que separarse de sus animales de compañía.

Ante esta situación, se integró un equipo especializado en bienestar animal para facilitar el resguardo de las mascotas y permitir que sus propietarios también pudieran buscar un lugar seguro.

Los animales fueron entregados voluntariamente por sus dueños durante las acciones de evacuación preventiva.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos de Protección Civil y utilizar los canales oficiales para reportar situaciones de riesgo durante la temporada de lluvias.